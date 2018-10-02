Суд арестовал совладельца Интерпрогрессбанка по делу Захарченко

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелов.
Суд арестовал совладельца Интерпрогрессбанка по делу Захарченко
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Как передаёт РИА Новости, он подозревается в передаче взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья Елена Ленская.

Срок ареста суд установил до 1 декабря 2018 года.

Как сообщил следователь, фигуранта подозревают в том, что он передавал взятки Захарченко с 2007 по 2016 годы.

По версии СК России, взятки передавались группой лиц, в которую входили совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин и некий гражданин по фамилии Станкевич.

Ранее стало известно о задержании Маркелова и адвоката Виктора Белевцова — «доверенного лица» Дмитрия Захарченко.

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