СК задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко

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Следственный комитет России задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.
СК задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко
  • РИА Новости

Кроме того, как сообщает РИА Новости, также задержан член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов.

«Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Отмечается, что Маркелову вменяется передача взятки (ст. 291 УК России), Белевцову — посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).

Захарченко обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что обвинение не основано на материалах уголовного дела.

8 августа защита обжаловала решение суда об изъятии 9 млрд рублей и квартир у семьи Захарченко в пользу государства.

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