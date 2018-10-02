СК задержал «доверенное лицо» полковника Захарченко

Следственный комитет России задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, который был «доверенным лицом» полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, также задержан член совета директоров АО «Росжелдорпроект» Валерий Маркелов.

«Материал на арест в отношении Валерия Маркелова будет слушаться после 15.00, а в отношении Виктора Белевцова — после него», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Отмечается, что Маркелову вменяется передача взятки (ст. 291 УК России), Белевцову — посредничество во взяточничестве (ст. 291.1).

Захарченко обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании следствию. Подсудимый своей вины не признал, заявив, что обвинение не основано на материалах уголовного дела.

8 августа защита обжаловала решение суда об изъятии 9 млрд рублей и квартир у семьи Захарченко в пользу государства.