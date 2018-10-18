Генсек ШОС выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате нападения в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщается на сайте организации.

«Секретариат ШОС разделяет острую боль и выражает глубокие соболезнования народу России в связи с бесчеловечным актом, унёсшим жизни десятков невинных людей. Вместе со всеми россиянами скорбим по погибшим и выражаем слова поддержки родственникам и близким», — говорится в сообщении.

17 октября в колледже в Керчи произошло нападение. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек.

Свои соболезнования выразили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.