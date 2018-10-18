Эксперт предложила менять состав потребительской корзины раз в год
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«Раз в пять лет менять состав продуктовой корзины — это слишком большая дистанция. Почему бы его не менять раз в год? Жизнь сейчас очень динамично меняется», — заявила она.
По словам Королёвой, в нынешней продуктовой корзине она бы сократила количество углеводов, а овощей сделала бы вдвое больше.
«Овощи должны быть те, которые произрастают в регионах нашего проживания», — уточнила эксперт.
Кроме того, диетолог отметила, что количество хлебобулочных изделий необходимо сократить более чем в два раза.
Ранее издание «Невские новости» сообщало, что стоимость продуктовой корзины в Карелии в августе 2018 года снизилась на 2% — до 4680 рублей.