Эксперт предложила менять состав потребительской корзины раз в год

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Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН предложила менять состав потребительской корзины раз в год.
Эксперт предложила менять состав потребительской корзины раз в год
  • ©pixabay.com

«Раз в пять лет менять состав продуктовой корзины — это слишком большая дистанция. Почему бы его не менять раз в год? Жизнь сейчас очень динамично меняется», — заявила она.

По словам Королёвой, в нынешней продуктовой корзине она бы сократила количество углеводов, а овощей сделала бы вдвое больше.

«Овощи должны быть те, которые произрастают в регионах нашего проживания», — уточнила эксперт.

Кроме того, диетолог отметила, что количество хлебобулочных изделий необходимо сократить более чем в два раза.

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что стоимость продуктовой корзины в Карелии в августе 2018 года снизилась на 2% — до 4680 рублей.

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