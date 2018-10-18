«Роскачество» дало рекомендации по выбору сухих молочных смесей для детей

Специалисты «Роскачества» дали рекомендации по выбору сухих молочных смесей для детей, сообщает kp.ru.

В частности, количество витаминов и минералов в каждой смеси варьируется в зависимости от возраста ребёнка.

Соотношение сывороточных белков и казеина должно быть 60:40 или 50:50. В составе смеси допустима частичная или полная замена молочного жира на растительные масла.

Возможно использование натуральных пищевых ароматизаторов и натуральных красителей растительного происхождения.

Кроме того, смесь должна быть сбалансирована по содержанию аминокислот, витаминов и минералов, являющихся обязательными составляющими материнского молока. Особо важно наличие таурина — аминокислоты, которая нужна для правильного развития детского организма. В готовом виде консистенция смеси должна быть однородной.

Также рекомендуется обращать внимание на герметичность упаковки. Этикетка должна содержать информацию об изготовителе, составе продукта, пищевой ценности, условиях хранения, датах изготовления и упаковывания, способе приготовления.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки сухих завтраков — мюсли с фруктами.