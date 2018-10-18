«Роскачество» дало рекомендации по выбору сухих молочных смесей для детей
- РИА Новости
В частности, количество витаминов и минералов в каждой смеси варьируется в зависимости от возраста ребёнка.
Соотношение сывороточных белков и казеина должно быть 60:40 или 50:50. В составе смеси допустима частичная или полная замена молочного жира на растительные масла.
Возможно использование натуральных пищевых ароматизаторов и натуральных красителей растительного происхождения.
Кроме того, смесь должна быть сбалансирована по содержанию аминокислот, витаминов и минералов, являющихся обязательными составляющими материнского молока. Особо важно наличие таурина — аминокислоты, которая нужна для правильного развития детского организма. В готовом виде консистенция смеси должна быть однородной.
Также рекомендуется обращать внимание на герметичность упаковки. Этикетка должна содержать информацию об изготовителе, составе продукта, пищевой ценности, условиях хранения, датах изготовления и упаковывания, способе приготовления.
Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки сухих завтраков — мюсли с фруктами.