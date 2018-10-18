Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Керчи

Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что десять пострадавших при взрыве и стрельбе в колледже Керчи находятся в реанимации.

«Самые тяжёлые — десять человек — находятся в реанимации. Из них пять стабильные. Они все прооперированы. Проведены антишоковая, гемостатическая, антибактериальная и все необходимые терапии», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти региона возьмут на себя расходы по проведению похорон погибших в результате трагедии в политехническом колледже в Керчи.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, десятки ранены.