Эксперт прокомментировал темпы развития ожирения в России и мире

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков в беседе с «Известиями» прокомментировал темпы развития ожирения в России и мире.
Эксперт прокомментировал темпы развития ожирения в России и мире
  • © pixabay.com

«Я бы уже назвал ожирение пандемией. Но точной статистики заболеваемости в России нет ни у кого, потому что большинство заболевших не доходят до врача», — сказал он.

По его словам, развитие ожирения такими темпами объясняется несколькими причинами. Главная из них заключается в том, что лечение этого системного заболевания ни в одной стране мира не входит в медстраховку, а в районных поликлиниках соответствующих специалистов нет.

«Вторая причина — в нехватке самих диетологов. Третья — в абсолютной безграмотности населения в отношении правильного питания», — полагает Ковальков.

Ранее руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин в беседе с НСН оценил проблему ожирения в России.

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