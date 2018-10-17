Главы Крыма и МЧС доложили Медведеву о взрыве в колледже в Керчи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заслушал доклады главы Крыма Сергея Аксёнова и главы МЧС Евгения Зиничева о взрыве в колледже в Керчи.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Председатель правительства Дмитрий Медведев заслушал доклады главы Крыма Сергея Аксёнова и главы МЧС Евгения Зиничева о произошедшем взрыве в технологическом колледже в Керчи», — говорится в сообщении.

17 октября в керченском колледже сработало взрывное устройство, в результате чего погибли десять человек, ещё 50 пострадали. СК России возбудил уголовное дело.

В Кремле заявили, что в настоящее время рассматривается версия теракта.

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