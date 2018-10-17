Путину доложено о взрыве в керченском колледже

Президенту России Владимиру Путину доложено о взрыве в колледже в Керчи, в результате которого погибли десять человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости

«Президенту доложена информация по линии разных ведомств», — сказал он. По его словам, в настоящее время рассматривается версия теракта. «Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва», — добавил Песков. Ранее в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек, ещё 50 пострадали. СК России возбудил уголовное дело. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.