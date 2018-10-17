СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Путину доложено о взрыве в керченском колледже

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Президенту России Владимиру Путину доложено о взрыве в колледже в Керчи, в результате которого погибли десять человек. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путину доложено о взрыве в керченском колледже
  • РИА Новости

«Президенту доложена информация по линии разных ведомств», — сказал он.

По его словам, в настоящее время рассматривается версия теракта.

«Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва», — добавил Песков.

Ранее в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек, ещё 50 пострадали.

СК России возбудил уголовное дело

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