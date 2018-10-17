Путину доложено о взрыве в керченском колледже
- РИА Новости
«Президенту доложена информация по линии разных ведомств», — сказал он.
По его словам, в настоящее время рассматривается версия теракта.
«Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва», — добавил Песков.
Ранее в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства. Погибли десять человек, ещё 50 пострадали.
СК России возбудил уголовное дело.