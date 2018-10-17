НАК: В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ произошёл ПОДРЫВ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в колледже в Керчи

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в колледже в Керчи.
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в колледже в Керчи
  • © Kerch.FM

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело», — сказала Петренко.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в колледже в Керчи произошёл подрыв неустановленного взрывного устройства.

По последним данным, в результате ЧП погибли десять человек, ещё 50 пострадали.

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