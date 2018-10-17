Минздрав: смерть пациента в Магнитогорске не связана с издевательствами в больнице

В Минздраве Челябинской области заявили, что смерть пациента, видео с издевательствами над которым опубликовано в интернете, не связана с инцидентом в психбольнице №5 Магнитогорска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минздрава региона.

«Пациент, который был на видео, скончался. Его смерть не связана с событиями в больнице, произошла дома спустя примерно два месяца после его выписки и вызвана другими хроническими заболеваниями — не психоневрологического профиля», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина был выписан из учреждения в июле, а скончался в сентябре.

Ранее Nation News сообщил, что в Челябинской области проводят проверку информации СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом. После этого было возбуждено уголовное дело.