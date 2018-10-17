Главврач психбольницы Магнитогорска уволен после сообщений об издевательствах над пациентом

В Магнитогорске уволен главный врач психбольницы, сотрудники которой издевались над престарелым пациентом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.

«Подписан приказ о его (главврача. — RT) увольнении. Представители Минздрава проводят сегодня выездную проверку в учреждении. Также пройдут профилактические проверки в других профильных учреждениях», — отметили в пресс-службе.

Ранее появились сообщения о том, что двое сотрудников больницы кидают тапки в одного из престарелых пациентов и пинают его. После выписки пациент скончался.

Ранее Nation News сообщило, что в Челябинской области проводят проверку сообщений СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом.