Главврач психбольницы Магнитогорска уволен после сообщений об издевательствах над пациентом
- AFP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Челябинской области.
«Подписан приказ о его (главврача. — RT) увольнении. Представители Минздрава проводят сегодня выездную проверку в учреждении. Также пройдут профилактические проверки в других профильных учреждениях», — отметили в пресс-службе.
Ранее появились сообщения о том, что двое сотрудников больницы кидают тапки в одного из престарелых пациентов и пинают его. После выписки пациент скончался.
Ранее Nation News сообщило, что в Челябинской области проводят проверку сообщений СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом.