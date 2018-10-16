В Челябинской области проверяют сообщения СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом

В Челябинской области проводят доследственную проверку сообщений СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом, сообщает Nation News со ссылкой на СУ СК России по региону.

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Речь идёт о психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», — отмечается на сайте ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело по факту оказания некачественных услуг в частном приюте для престарелых.