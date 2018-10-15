В Перми завели дело из-за некачественных услуг в частном приюте для престарелых
- РИА Новости
Как оказалось, директор компании, желая получить прибыль, размещал своих постояльцев в помещениях, которые не отвечали требованиям безопасности.
Условия способствовали значительному ухудшению здоровья пожилых людей, уточнили в региональной прокуратуре.
По факту некачественного оказания услуг в частном приюте для престарелых завели уголовное дело. Владельцам заведения грозит до двух лет лишения свободы.
Кроме того, по постановлению пожнадзора компания привлечена к административной ответственности. Ей дали срок для устранения нарушений. В противном случае прокуратура района обратится в суд и потребует прекратить деятельность организации.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Ставропольском крае организовали проверку сообщений об издевательствах в детдоме.