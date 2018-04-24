В Ставропольском крае проводят проверку сообщений об издевательствах в детдоме
В Ставропольском крае проводят проверку информации об избиении и издевательствах в детском доме «Солнышко» в Новоалександровском городском округе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление СК.
Поводом стало опубликованное в интернете видео.
Как рассказали в региональном управлении СК, в посёлок Темижбекский, где расположен приют, отправилась группа следователей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области закроют интернат, где выявили факты насилия над детьми.
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