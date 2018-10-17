Возбуждено дело после издевательств над пациентом в психбольнице Магнитогорска

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В Магнитогорске возбуждено уголовное дело после сообщений об издевательствах сотрудников психоневрологической больницы №5 над пожилым пациентом.
Возбуждено дело после издевательств над пациентом в психбольнице Магнитогорска
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и допросы свидетелей.

Ранее Nation News информировал, что в Челябинской области проводят проверку сообщений СМИ об издевательствах санитаров над пожилым пациентом.

Позднее стало известно, что пациент скончался дома после выписки.

Главврач психбольницы Магнитогорска был уволен после сообщений об издевательствах над пациентом.

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