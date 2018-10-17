Роскачество подвело итоги исследования светлого пива

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Роскачество провело исследование светлого пива на российском рынке.
Роскачество подвело итоги исследования светлого пива
  • © pixabay.com

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные Роскачества, лидера выбирали из продукции 40 торговых марок.

Отмечается, что специалисты исследовали напиток на предмет соответствия требованиям.

Ранее Роскачество выступило с предложением изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки.

В июле депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.

В преддверии чемпионата мира по футболу в России проверили качество пива. В ходе мониторинга не было выявлено так называемых синтетических продуктов.

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