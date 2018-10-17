Роскачество подвело итоги исследования светлого пива

Роскачество провело исследование светлого пива на российском рынке.

Как сообщает Nation News со ссылкой на данные Роскачества, лидера выбирали из продукции 40 торговых марок.

Отмечается, что специалисты исследовали напиток на предмет соответствия требованиям.

Ранее Роскачество выступило с предложением изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки.

В июле депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии ФАН оценил предложение Минфина об ужесточении правил оборота пива и пивных напитков.

В преддверии чемпионата мира по футболу в России проверили качество пива. В ходе мониторинга не было выявлено так называемых синтетических продуктов.