Роскачество в преддверии ЧМ-2018 проверило качество пива

В преддверии чемпионата мира по футболу в России проверили качество пива.

Как сообщает газета «Известия», в ходе мониторинга Роскачество не выявило так называемых синтетических продуктов.

«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного синтетического продукта, который был бы сделан... экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — заявила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Проверка соответствия между количеством солода и вкусом проводилась с привлечением дегустационной комиссии. Комиссия Роскачества пришла к выводу, что по вкусовым свойствам и прочим показателям никакая из представленных марок пива не заслуживает высшей оценки (5,5 балла).

Ранее, как сообщало kp.ru, Роскачество не выявило нарушений в 75% проверенного молока.