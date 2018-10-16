Главврач Ростовского областного перинатального центра уволен из-за нарушений

Уволен главврач Ростовского областного перинатального центра, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт регионального Министерства здравоохранения.

Во время внеплановой проверки Росздравнадзора в медицинском учреждении обнаружили серьёзные нарушения. Например, 12 аппаратов искусственной вентиляции лёгких были в нерабочем состоянии, а в 44 инкубаторах для новорождённых не проводили чистку и замену воздушных фильтров.

Кроме того, допущены нарушения условий и сроков хранения лекарственных препаратов.

«По итогам проверки приказом донского Министерства здравоохранения главный врач государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Перинатальный центр» уволен», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку из-за смерти новорождённой.