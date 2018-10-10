В Свердловской области начали проверку из-за смерти новорождённой

В Свердловской области начали доследственную проверку из-за смерти новорождённой после выписки из перинатального центра, сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по региону.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Затем будет принято процессуальное решение.

«Действительно, ребёнок родился в областном перинатальном центре, был выписан домой, а потом родители самостоятельно вызвали скорую помощь. По этому факту смерти новорождённого, как и положено в таких случаях, создана экспертная комиссия», — рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга.

По её словам, будут изучены документы, проверена информация о наблюдении и лечении девочки.

Точную причину смерти могут установить после поступления результатов гистологического исследования, добавила она.

Ранее Nation News сообщал, что в Севастополе организовали проверку из-за смерти упавшего с качелей ребёнка.