В Мосгордуме оценили разработку новых мер по борьбе с курением

Член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с m24 оценил разработку новых мер по борьбе с курением в России, в частности возможное введение «обезличенных» пачек сигарет.

«Вспоминая свою молодость, могу сказать, что тогда яркие красивые пачки притягивали моих школьных приятелей. Носить в кармане пачку какой-нибудь известной марки было модно — такой элемент пижонства. Возможно, если убрать его и сделать единый дизайн пачек, у молодёжи пропадёт интерес к ним», — заявил он.

По его мнению, такая мера окажется эффективной только в определённой степени.

Кроме того, отметил Герасимов, инициативе требуется тщательная проработка, так как введение единого дизайна пачек может вызвать недовольство представителей табачной отрасли.

«Я думаю, что эта мера не увеличит число курящих — это точно, а, скорее всего, поможет снизить его», — добавил он.

В свою очередь, советник председателя Государственной думы Владимир Плигин в беседе с Nation News сказал, что принимаемые Минздравом меры заслуживают поддержки, но в этом деле важно «не перегибать».

«Обезличивание и уменьшение рекламы курения напрямую коррелируется с падением потребления сигарет. Эта инициатива требует дополнительной оценки, но в целом у меня отношение позитивное», — сказал он.

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина прокомментировала заявление о работе над новыми мерами по борьбе с курением в стране.