Троллейбус врезался в четыре автомобиля в Саратове

Короткая ссылка
Троллейбус врезался в четыре легковых автомобиля в Саратове. В результате пострадала девочка-подросток.
Троллейбус врезался в четыре автомобиля в Саратове
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

ДТП произошло около 09:30 по местному времени (08:30 мск) в районе дома №141 по улице Чернышевского, сообщает РИА Новости.

«Произошло столкновение троллейбуса и автомобилей Nissan, Renault, Chevrolet Niva и Lada Priora, в результате пострадала 17-летняя пассажирка одного из автомобилей. По предварительным данным, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением», — сказали в пресс-службе городской ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.

Также агентство URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить