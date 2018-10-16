Троллейбус врезался в четыре автомобиля в Саратове

Троллейбус врезался в четыре легковых автомобиля в Саратове. В результате пострадала девочка-подросток.

ДТП произошло около 09:30 по местному времени (08:30 мск) в районе дома №141 по улице Чернышевского, сообщает РИА Новости.

«Произошло столкновение троллейбуса и автомобилей Nissan, Renault, Chevrolet Niva и Lada Priora, в результате пострадала 17-летняя пассажирка одного из автомобилей. По предварительным данным, 43-летний водитель троллейбуса не справился с управлением», — сказали в пресс-службе городской ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.

Также агентство URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.