Эксперт прокомментировал решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинополем

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал в разговоре с RT заявление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона о том, что Русская православная церковь разрывает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

«Для прихожан это ничего не значит, потому что они и так не особенно молились в церквях Константинопольского патриархата, их просто не было на территории Российской Федерации. Это просто означает, что Российская православная церковь прекращает признавать Константинопольский патриархат в качестве такой же канонической православной церкви», — считает Ищенко.

Как отметил эксперт, людям не доставит неудобств разрыв общения с Константинополем.

«Православные люди, которые живут за границей, нечасто ходили в церкви Константинопольского патриархата просто потому, что таковых практически нет, они частично находятся на территории Кипра, Греции. И было две церкви на территории США и Канады. Конечно, может, и заходили в эти церкви, но такого систематического бурного потока не было. Так что никто от этого разрыва не пострадает», — сказал он.

Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.