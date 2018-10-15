Выборы губернатора Хакасии пройдут 11 ноября

Второй тур губернаторских выборов в Хакасии пройдёт в воскресенье, 11 ноября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии России Евгения Шевченко.

Отмечается, что в выборах будет участвовать лишь один кандидат — представитель КПРФ Валентин Коновалов.

«С учётом того что выборы должны пройти в воскресный день через две недели, что попадает на 4 ноября, а в праздничные дни выборы проводить не разрешается, выборы должны быть назначены на 11 ноября», — уточнил Шевченко.

Ранее сообщалось, что экс-глава региона Виктор Зимин от «Единой России», кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, а также представитель Партии роста Александр Мяхар отказались от участия во втором туре голосования.