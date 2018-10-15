Мяхар объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии

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Представитель Партии роста Александр Мяхар объявил, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.
Мяхар объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии
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«Я принял решение снять свою кандидатуру с выборов главы Республики Хакасия», — цитирует ТАСС Мяхара.

По его словам, в настоящий момент невозможно «сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона» ввиду того, что «накал страстей достиг апогея».

Как заявили в ЦИК, из-за этого второй тур выборов главы Хакасии назначен на 11 ноября.

«Тогда выборы будут назначены не позднее чем через две недели, но поскольку это попадает на 4 ноября, а проводить выборы в праздничные дни закон не разрешает, то, соответственно, выборы будут на 11 ноября назначены по одной кандидатуре Коновалова», — рассказал член ЦИК Евгений Шевченко.

Он пояснил, что для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов тех, кто пришёл на выборы.

Выборы в Хакасии прошли в единый день голосования 9 сентября.

Экс-глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%).

Позднее стало известно, что кандидат от партии «Единая Россия» снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Впоследствии сообщалось, что второй тур назначен на 21 октября.

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