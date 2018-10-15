Эксперт оценил строительство новых ледоколов в России

Директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор, доктор географических наук Александр Пилясов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил строительство новых ледоколов в России.

«Преимущество России по ледокольному сопровождению на Севморпути сохраняется», — заявил он.

По его словам, Россия остаётся монополистом в арктическом мире, обладая надёжным и мощным ледокольным флотом, однако он устаревает.

«Если в советские годы драйвером Севморпути была работа «Норильского никеля» и под него прорабатывалась круглогодичная навигация, то сейчас в приоритете энергетические проекты, в первую очередь в области СПГ, и строительство новых ледоколов здесь выглядит вполне оправданным», — отметил Пилясов.

Как пояснил эксперт, ресурсной базой выступает Ямал, но в перспективе будут развиваться и другие месторождения в Арктике.

Пилясов также считает необходимым учитывать амбиции Китая.

Ранее зампред Полярной комиссии Русского географического общества Сергей Лукьянов в беседе с Nation News оценил публикацию в американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».