Пункт базирования кораблей Каспийского флота в Дагестане планируют достроить до конца 2018 года
«До конца текущего года планируется завершить строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в сухогрузной гавани в Махачкале. К настоящему времени завершено строительство первого этапа пункта. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и с высоким качеством выполнения», — заявил Иванов.
Отмечается, что для размещения корабельно-катерного и судового состава в Махачкале идёт поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.
Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно отразили ракетную атаку условного противника.
Также стало известно, что в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу.