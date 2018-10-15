Пункт базирования кораблей Каспийского флота в Дагестане планируют достроить до конца 2018 года

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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал ход строительства пункта базирования подразделений Каспийской флотилии, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

«До конца текущего года планируется завершить строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии в сухогрузной гавани в Махачкале. К настоящему времени завершено строительство первого этапа пункта. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и с высоким качеством выполнения», — заявил Иванов.

Отмечается, что для размещения корабельно-катерного и судового состава в Махачкале идёт поэтапное строительство причалов и гидротехнических сооружений, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность.

Ранее сообщалось, что корабли Каспийской флотилии и средства ПВО Южного военного округа успешно отразили ракетную атаку условного противника.

Также стало известно, что в горах Дагестана в ходе учений тактический десант мотострелковых соединений Южного военного округа перекрыл просачивание условных боевиков через российскую границу.

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