В Оренбургской области выявили по два случая тропической малярии и лихорадки денге с начала года
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- РИА Новости
Как отметили в службе, эпидемиологическая обстановка в январе — сентябре оставалась стабильной.
В частности, отмечалось снижение заболеваемости сальмонеллёзом, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии, не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, дифтерией, краснухой.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.