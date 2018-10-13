В Оренбургской области выявили по два случая тропической малярии и лихорадки денге с начала года

В Оренбургской области выявили по два завозных случая тропической малярии и лихорадки денге с начала 2018 года, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

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РИА Новости

Как отметили в службе, эпидемиологическая обстановка в январе — сентябре оставалась стабильной. В частности, отмечалось снижение заболеваемости сальмонеллёзом, острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии, не регистрировалась заболеваемость брюшным тифом, дифтерией, краснухой. Ранее URA.RU сообщало, что власти Екатеринбурга рассказали о состоянии детей, заболевших менингитом.