Роспотребнадзор призвал не использовать нитратомер при покупке овощей

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Роспотребнадзор рекомендует не использовать нитратомер при покупке овощей и фруктов, сообщает портал ВашГород.ру со ссылкой на сайт службы.
Роспотребнадзор призвал не использовать нитратомер при покупке овощей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В настоящее время продавцы стали активнее распространять такие приборы, утверждая, что различные портативные устройства и экотестеры помогут определить наличие и количество нитратов. Стоимость подобных приборов составляет от пяти до восьми тысяч рублей.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, на самом деле данные устройства замеряют только электропроводимость. При этом сопроводительные документы на них нередко имеют нарушения.

Овощи и фрукты рекомендуется приобретать только в местах санкционированной торговли, где осуществляют контроль за качеством и безопасностью продукции.

Ранее Newinform сообщало, что «Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек.

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