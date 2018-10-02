«Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек
- ©Oleksiy Maksymenko
- globallookpress.com
В одних образцах оказалось сбалансированное количество крахмала и рыбы, в других крахмала больше.
Почти все образцы показали наличие неполноценного белка.
«Крабовые палочки используют для салатов и в качестве самостоятельного перекуса. При этом обычно потребители воспринимают их как продукт, богатый белком. И действительно, сурими — это, по сути, фарш из мяса белых рыб, к которому добавляют яичный белок, крахмал, влагоудерживающие и другие добавки», — говорится на сайте «Росконтроля».
Отмечается, что качество и пищевая ценность продукции зависит от пропорций, в которых эти ингредиенты смешаны.
Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами.