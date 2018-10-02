«Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек

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«Росконтроль» проверил рынок крабовых палочек, сообщает Newinform. Исследовалась продукция ряда брендов.
«Росконтроль» отчитался о проверке рынка крабовых палочек
  • ©Oleksiy Maksymenko
  • globallookpress.com

В одних образцах оказалось сбалансированное количество крахмала и рыбы, в других крахмала больше.

Почти все образцы показали наличие неполноценного белка.

«Крабовые палочки используют для салатов и в качестве самостоятельного перекуса. При этом обычно потребители воспринимают их как продукт, богатый белком. И действительно,  сурими — это, по сути, фарш из мяса белых рыб, к которому добавляют яичный белок, крахмал, влагоудерживающие и другие добавки», — говорится на сайте «Росконтроля».

Отмечается, что качество и пищевая ценность продукции зависит от пропорций, в которых эти ингредиенты смешаны.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами.

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