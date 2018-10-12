В Кемеровской области предложили запретить продавать алкоголь в праздники

В Кемеровской области предложили на законодательном уровне запретить продавать алкоголь в праздники, сообщает ВашГород.ру.

Об этом заявила начальник Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина.

Она уточнила, что продажу спиртного могут запретить 9 мая (в День Победы), 1 июня (в День защиты детей), 12 июня (в День России и День города в Кемерове), 1 сентября (в День знаний).

Кроме того, предложение касается Дня молодёжи, который отмечается в последние выходные июня, а также дней проведения всероссийского последнего звонка и выпускного.

Законопроект вынесут на обсуждение в областной Совет народных депутатов.

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