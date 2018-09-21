Эксперт оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%

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Врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%.
Эксперт оценил результаты опроса, согласно которым доля непьющих россиян выросла до 40%
  • РИА Новости

«Какая-то доля истины есть в этом опросе и его результатах. То, что количество употребляющих алкоголь россиян стало уменьшаться, мне показалось из практики ещё 10 лет назад», — заявил он.

По словам эксперта, люди стали смотреть друг за другом, наблюдать, и, поскольку преимущества здорового образа жизни налицо, за такими гражданами стали тянуться остальные.

«Посмотрите, какое количество людей по выходным занимаются в парках. Это и бег, и прогулки, и другие физические активности», — отметил Ковтун.

По данным опроса, ежедневно употребляют алкоголь 1% респондентов. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 14% респондентов.

Также омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский в беседе с телеканалом «360» оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести сухой закон в России.

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