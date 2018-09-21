Опрос: доля непьющих россиян выросла до 40%
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
58% россиян заявили, что пьют «время от времени», в подавляющем большинстве позволяют себе это не чаще нескольких раз в месяц.
По данным опроса, ежедневно употребляют алкоголь 1% респондентов. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 14% респондентов.
При этом существенно снизилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей — с 80% в 2017 году до 55% в 2018-м.
Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, какие признаки свидетельствуют о склонности человека к частому употреблению алкоголя.