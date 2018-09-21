Опрос: доля непьющих россиян выросла до 40%

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Доля непьющих россиян достигла 40% (в 2017 году — 39%) и выросла с 2009 года на 14%.
Опрос: доля непьющих россиян выросла до 40%
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

58% россиян заявили, что пьют «время от времени», в подавляющем большинстве позволяют себе это не чаще нескольких раз в месяц. 

По данным опроса, ежедневно употребляют алкоголь 1% респондентов. Два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 14% респондентов.

При этом существенно снизилась доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей — с 80% в 2017 году до 55% в 2018-м.

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, какие признаки свидетельствуют о склонности человека к частому употреблению алкоголя.

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