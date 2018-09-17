Омбудсмен оценил предложение ввести сухой закон в России
- РИА Новости
По словам омбудсмена, в СССР уже был «печальный опыт».
«Подобные меры не решают проблему алкоголизма в стране, а лишь повышают уровень теневой экономики. Последствия такого закона приведут к появлению контрафакта, массовым отравлениям, смерти и другим сопутствующим запретов», — считает Звагельский.
Он также отметил, что в России нет предпосылок для полного запрета алкоголя.
Как полагает омбудсмен, приоритетная проблема — не количество употребляемого спиртного, а его качество.
Ранее Милонов в беседе с Nation News уточнил своё предложение ввести в России сухой закон.