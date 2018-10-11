Губернатор Курской области ушёл в отставку

Губернатор Курской области Александр Михайлов принял решение уйти в отставку, заявили в пресс-службе региональной администрации.

Михайлов выразил благодарность за «совместную плодотворную работу в регионе».

«Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.

Ранее об отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.

По её словам, данное решение связано с внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.

2 октября стало известно об отставках губернаторов Липецкой и Курганской областей.