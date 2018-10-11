Губернатор Курской области ушёл в отставку
- РИА Новости
Михайлов выразил благодарность за «совместную плодотворную работу в регионе».
«Считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов!» — говорится в заявлении.
Ранее об отставке объявила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова.
По её словам, данное решение связано с внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.
2 октября стало известно об отставках губернаторов Липецкой и Курганской областей.