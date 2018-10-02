Губернатор Курганской области уходит в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял решение уйти в отставку, сообщается на сайте областного правительства.

«Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в сообщении.

В сентябре президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и главы Астраханской области Александра Жилкина.

В Кремле отметили, что процесс ротации губернаторского корпуса перманентный и происходит практически постоянно.