Губернатор Липецкой области объявил об отставке
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«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтёт это возможным и необходимым», — говорится в сообщении.
Он выразил надежду, что глава государства примет его предложение.
«Я постараюсь сделать всё для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — добавил Королёв.
Ранее решение уйти в отставку принял губернатор Курганской области Алексей Кокорин.
2 октября также стало известно, что мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинет свой пост.