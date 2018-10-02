Губернатор Липецкой области объявил об отставке

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Губернатор Липецкой области Олег Королёв, занимающий должность с 1998 года, покинет пост. Об этом заявили в пресс-службе администрации области.
Губернатор Липецкой области объявил об отставке
  • ©администрацией Липецкой области

«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтёт это возможным и необходимым»,  — говорится в сообщении.

Он выразил надежду, что глава государства примет его предложение.

«Я постараюсь сделать всё для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — добавил Королёв.

Ранее решение уйти в отставку принял губернатор Курганской области Алексей Кокорин

2 октября также стало известно, что мэр Владивостока Виталий Веркеенко покинет свой пост

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