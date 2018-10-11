Жданова прокомментировала своё решение уйти с поста главы Забайкалья

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова заявила, что её решение покинуть пост главы региона обусловлено внутренними мотивами и объективными обстоятельствами.

Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Она отметила, что решение никак не связано ни «с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни», ни с «критикой и нападками».

«Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни», — заявила Жданова.

Ранее она сообщила членам правительства региона о том, что уходит в отставку по собственному желанию.

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