Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность войск

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность и слаженность войск.

«Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырёх тысяч миль», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что проявленные при этом высокая мобильность и слаженность войск уже стали нормой для российских вооружённых сил.

Ранее Шойгу заявил, что масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны.