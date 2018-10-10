Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность войск

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность и слаженность войск.
Шойгу заявил, что учения «Восток-2018» показали высокую мобильность войск
  • РИА Новости

«Соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до семи тысяч километров, а корабли Северного флота совершили переход до четырёх тысяч миль», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что проявленные при этом высокая мобильность и слаженность войск уже стали нормой для российских вооружённых сил.

Ранее Шойгу заявил, что масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».

Учения «Восток-2018» прошли с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны.

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