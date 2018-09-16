Минобороны России намерено проводить масштабные учения каждые пять лет

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Масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».
Минобороны России намерено проводить масштабные учения каждые пять лет
  • РИА Новости

«Естественно, мы планировали эти учения («Восток-2018». — RT) и предполагаем проводить их дальше каждые пять лет», — цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, государственная программа вооружения рассчитана на десять лет, в связи с чем необходимы промежуточные точки отсчёта.

«Потому что, вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота, надо понимать и видеть, куда мы движемся и всё ли у нас действительно в порядке», — отметил глава МО.

Ранее президент России Владимир Путин на церемонии смотра войск на полигоне Цугол пообещал дальнейшее укрепление Вооружённых сил.

Учения «Восток-2018» проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября.

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