Путин пообещал дальнейшее укрепление вооружённых сил России

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Россия продолжит укреплять свои вооружённые силы, заявил президент Владимир Путин на церемонии смотра войск на полигоне Цугол.

Как отметил глава государства, долг российских военнослужащих заключается в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет своей страны и в случае необходимости поддержать союзников.

«Поэтому будем и дальше укреплять наши вооружённые силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что верховный главнокомандующий прибыл на забайкальский полигон «Цугол», где проходит основной этап учений «Восток-2018».

В мае Путин заявил, что страна продолжит усиливать морскую составляющую стратегических ядерных сил.

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