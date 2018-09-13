Путин пообещал дальнейшее укрепление вооружённых сил России

Россия продолжит укреплять свои вооружённые силы, заявил президент Владимир Путин на церемонии смотра войск на полигоне Цугол.

Как отметил глава государства, долг российских военнослужащих заключается в том, чтобы быть готовыми отстоять суверенитет своей страны и в случае необходимости поддержать союзников.

«Поэтому будем и дальше укреплять наши вооружённые силы, оснащать их оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что верховный главнокомандующий прибыл на забайкальский полигон «Цугол», где проходит основной этап учений «Восток-2018».

В мае Путин заявил, что страна продолжит усиливать морскую составляющую стратегических ядерных сил.