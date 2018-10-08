Шойгу: все учения российской армии направлены на оборону территории страны

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения российской армии направлены исключительно на оборону территории страны.
Шойгу: все учения российской армии направлены на оборону территории страны
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Об этом он сказал в ходе встречи с начальником Объединённого штаба сил самообороны Японии адмиралом Кацутоси Кавано.

«Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения «Восток-2018». К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих манёврах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны заявил, что масштабные манёвры будут проводиться в России каждые пять лет.

С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны прошли учения «Восток-2018».

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