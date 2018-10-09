Зорькин не исключил внесения «точечных изменений» в Конституцию России
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- РИА Новости
Об этом он рассказал «Российской газете».
По мнению судьи, Конституция содержит ряд недостатков. Он отметил, в частности, отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, недостаток чёткости в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении полномочий прокуратуры.
«Подобные недостатки вполне исправимы путём точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой конституции», — объяснил Зорькин.
Ранее в Министерстве внутренних дел России опровергли сообщения СМИ о том, что сотрудники полиции якобы начали проверять мобильные телефоны граждан для ознакомления с личной перепиской в мессенджерах.
В ведомстве отметили, что тайна переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией России.