В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму

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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
  • © Russian State Duma Photo Service
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«Если смотреть на ситуацию с правовой точки зрения, то мне не до конца понятно: зачем Порошенко так утруждает себя и депутатов принятием каких-то изменений в Конституцию Украины? Ведь статья, о которой идёт речь, — это пункт 14 переходных положений основного закона Украины», — сказал он.

По его словам, в 1996 году таким образом решили вопрос с легитимностью пребывания на Украине российского ЧФ, но уже четыре года Черноморский флот находится на территории России, и этот пункт потерял свою необходимость по фактическому признаку.

Белик также связал данный вопрос с начавшейся на Украине избирательной кампанией.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение Порошенко.

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