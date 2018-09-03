В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

«Если смотреть на ситуацию с правовой точки зрения, то мне не до конца понятно: зачем Порошенко так утруждает себя и депутатов принятием каких-то изменений в Конституцию Украины? Ведь статья, о которой идёт речь, — это пункт 14 переходных положений основного закона Украины», — сказал он.

По его словам, в 1996 году таким образом решили вопрос с легитимностью пребывания на Украине российского ЧФ, но уже четыре года Черноморский флот находится на территории России, и этот пункт потерял свою необходимость по фактическому признаку.

Белик также связал данный вопрос с начавшейся на Украине избирательной кампанией.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение Порошенко.