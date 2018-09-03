В Совфеде оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.

По словам сенатора, данное положение не имеет для России никакой юридической значимости.

«Они могли бы с тем же успехом исключить из своей Конституции Балтийский флот и говорить о том, что его нет», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что ЧФ растёт, совершенствуется и обеспечивает полную безопасность южных границ и в районе Черноморского бассейна.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН сказал, что в отсутствие реальных позитивных изменений Порошенко пытается провести ревизию Конституции и «что-то там расторгнуть».

«Никаких правовых последствий исключение из украинской Конституции положения, что в Севастополе базируется Черноморский флот, не несёт. Сегодня де-юре и де-факто Крым — это территория России», — отметил Олейник.

Ранее в Крыму назвали фарсом намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ на полуострове.