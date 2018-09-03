В Совфеде оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН оценил предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
В Совфеде оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
  • РИА Новости

По словам сенатора, данное положение не имеет для России никакой юридической значимости.

«Они могли бы с тем же успехом исключить из своей Конституции Балтийский флот и говорить о том, что его нет», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что ЧФ растёт, совершенствуется и обеспечивает полную безопасность южных границ и в районе Черноморского бассейна.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН сказал, что в отсутствие реальных позитивных изменений Порошенко пытается провести ревизию Конституции и «что-то там расторгнуть».

«Никаких правовых последствий исключение из украинской Конституции положения, что в Севастополе базируется Черноморский флот, не несёт. Сегодня де-юре и де-факто Крым — это территория России», — отметил Олейник.

Ранее в Крыму назвали фарсом намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить