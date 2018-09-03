В Крыму назвали фарсом намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ на полуострове

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Анастасия Румянцева
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский прокомментировал в беседе с RT предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из украинской Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
В Крыму назвали фарсом намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ на полуострове
  • РИА Новости

«У наших так называемых коллег, у властей Украины, мания величия переходит все границы. Если господин Порошенко считает, что изменениями в Конституцию может повлиять на территорию, которая не принадлежит государству, которое он по воле случая возглавляет, то Порошенко как минимум глубоко ошибается. Это абсолютная глупость. И этой глупостью подменяется отсутствие реальных достижений внутри самой Украины», — отметил Полонский.

Он добавил, что такое намерение является «политическим фарсом», поскольку на Украине приближаются президентские выборы.

«С учётом приближающихся выборов, когда придётся отчитываться перед своим народом о каких-то конкретных достижениях, а отчитываться не о чем. Поэтому в ход идут проверенные вещи, связанные с Крымом, Черноморским флотом, территориальной целостностью», — заключил Полонский.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из Конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма.

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