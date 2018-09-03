В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT предложение украинского лидера Петра Порошенко исключить из украинской Конституции положения о Черноморском флоте в Крыму.
В Госдуме оценили намерение Киева исключить из Конституции положения о ЧФ в Крыму
  • РИА Новости

«Порошенко напрасно пытается оживить труп, уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины. И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки. Создаётся впечатление, что «записки сумасшедшего» — это новый тезис украинской власти, не поддающийся ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать украинскому президенту играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика», — отметил Бальбек.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из Конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма.

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