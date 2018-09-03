Порошенко предлагает исключить из украинской Конституции положения о ЧФ в Крыму
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Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителя украинского лидера в парламенте страны Ирину Луценко.
«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно, президентом будут вноситься такие предложения», — сказала Луценко.
Ранее сообщалось, что Порошенко зарегистрировал в Раде поправки в Конституцию страны о курсе в ЕС и НАТО.