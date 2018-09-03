Порошенко предлагает исключить из украинской Конституции положения о ЧФ в Крыму

Президент Украины Пётр Порошенко предлагает исключить положения, позволяющие использовать существующие военные базы на территории Украины для временного пребывания воинских формирований на условиях аренды.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителя украинского лидера в парламенте страны Ирину Луценко.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно, президентом будут вноситься такие предложения», — сказала Луценко.

Ранее сообщалось, что Порошенко зарегистрировал в Раде поправки в Конституцию страны о курсе в ЕС и НАТО.