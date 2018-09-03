Порошенко предлагает исключить из украинской Конституции положения о ЧФ в Крыму

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Президент Украины Пётр Порошенко предлагает исключить положения, позволяющие использовать существующие военные базы на территории Украины для временного пребывания воинских формирований на условиях аренды.
Порошенко предлагает исключить из украинской Конституции положения о ЧФ в Крыму
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителя украинского лидера в парламенте страны Ирину Луценко.

«Подразумевается пребывание Черноморского флота России на территории Крымского полуострова, который является украинским. Соответственно, президентом будут вноситься такие предложения», — сказала Луценко.

Ранее сообщалось, что Порошенко зарегистрировал в Раде поправки в Конституцию страны о курсе в ЕС и НАТО.

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