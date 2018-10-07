В МВД опровергли сообщения о проверках телефонов граждан полицией

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В Министерстве внутренних дел России опровергли сообщения СМИ о том, что сотрудники полиции якобы начали проверять мобильные телефоны граждан для ознакомления с личной перепиской в мессенджерах.
В МВД опровергли сообщения о проверках телефонов граждан полицией
  • РИА Новости

«Распространяемая в сети интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», — говорится в сообщении МВД.

Там отметили, что тайна переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией России.

«Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. В случае, если гражданин столкнётся с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России», — добавили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что сотрудники полиции якобы начали проверять телефоны россиян, чтобы выявить подозреваемых в торговле наркотиками.

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