СМИ: В России намерены упростить получение гражданства для соотечественников

В России планируют упростить получение гражданства для соотечественников, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект намерен рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по развитию гражданского общества, заявил его глава Сергей Гаврилов (КПРФ).

Документ предусматривает внесение изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые направило в Госдуму правительство в августе 2018 года.

Как предполагается, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников смогут оформлять российское гражданство и при наличии временной регистрации, если у них имеется вид на жительство или разрешение на проживание в стране.

Кроме того, проект расширяет круг полномочий президента России, который сможет самостоятельно в гуманитарных целях определять категории иностранцев, имеющих право стать россиянами в упрощённом порядке.

Как считает Гаврилов, в случае принятия законопроекта «в гражданство России будет принято значительное число соотечественников: с одной стороны, спасающихся от политического и военного гнёта определённых государств, с другой стороны, являющихся квалифицированными специалистами, в которых крайне заинтересованы регионы нашей страны».

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в России предложили увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток.