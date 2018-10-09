СМИ: В России намерены упростить получение гражданства для соотечественников
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- РИА Новости
Соответствующий законопроект намерен рекомендовать к принятию в первом чтении комитет Госдумы по развитию гражданского общества, заявил его глава Сергей Гаврилов (КПРФ).
Документ предусматривает внесение изменений в закон «О гражданстве Российской Федерации», которые направило в Госдуму правительство в августе 2018 года.
Как предполагается, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников смогут оформлять российское гражданство и при наличии временной регистрации, если у них имеется вид на жительство или разрешение на проживание в стране.
Кроме того, проект расширяет круг полномочий президента России, который сможет самостоятельно в гуманитарных целях определять категории иностранцев, имеющих право стать россиянами в упрощённом порядке.
Как считает Гаврилов, в случае принятия законопроекта «в гражданство России будет принято значительное число соотечественников: с одной стороны, спасающихся от политического и военного гнёта определённых государств, с другой стороны, являющихся квалифицированными специалистами, в которых крайне заинтересованы регионы нашей страны».
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в России предложили увеличить размер подъёмных для прибывающих на Дальний Восток.